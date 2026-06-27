У ніч проти 27 червня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Сумській області. Під ударом опинився Охтирський район, а вранці ворог атакував житлові квартали Сум.

Про це повідомив виконувач обов’язків мера Сум Артем Кобзар та голова ОВА Олег Григоров.

Атака на Суми 27 червня

Вранці російські війська завдали удару по місту Суми. За словами Олега Григорова, ворог застосував модифікований реактивний безпілотник та прицільно атакував цивільну інфраструктуру.

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За інформацією Артема Кобзаря, поранення дістали дев’ять людей, серед них — двоє немовлят.

У поліції Сумської області повідомили, що внаслідок обстрілу міста травмовано 11 людей, серед них двоє дітей. Постраждалим надають медичну допомогу.

Через російську атаку пошкоджено багатоквартирний та приватні житлові будинки, автомобілі. Також виникла пожежа в одному з приватних домоволодінь.

Згодом рятувальники ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

Пізніше керівник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що постраждали двоє 1,5-місячних немовлят. Діти в лікарні з мамами.

Серед постраждалих троє чоловіків 63, 45, 88 років, чотири жінки 54, 43, 37, 48 років.

Інформація ще про чотирьох постраждалих уточнюється.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та інші екстрені служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ.

Атака на Сумщину 27 червня: що відомо

Як повідомив Олег Григоров, унаслідок атаки в Охтирському районі зафіксовано влучання у приватні будинки, а також на території автозаправних станцій.

За даними військових, росіяни застосували велику кількість дронів. Частина безпілотників рухалася на низькій висоті, що ускладнювало їхнє виявлення та знищення.

У Кириківській громаді 53-річна жінка отримала важкі поранення. Її госпіталізували з опіками. Наразі потерпіла перебуває у важкому стані. Медики надають їй необхідну допомогу.

Ще дев’ятеро людей звернулися до лікарів після атаки. Їм допомогу надали на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 585-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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