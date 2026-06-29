В Харькове раздались взрывы — зафиксирован удар вражеского КАБа по Холодногорскому району.

Взрывы в Харькове 29 июня: что известно

Как сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram, вражеский КАБ ударил по Холодногорскому району.

На данный момент есть подтвержденная информация об одном погибшем человеке. Это молодая девушка двадцати трех лет.

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Также в результате российских обстрелов были ранены 10 человек, среди них есть тяжелые.

Кроме того, поврежден трамвай и электрическая сеть, более 15-ти авто, здание предприятия и прилегающие к месту попадания дома.

В то же время городской голова написал, что зафиксирован еще один прилет по Холодногорскому району. К счастью, КАБ не сдетонировал. На месте работают взрывотехники.

Об угрозе вражеских КАБов для востока Харьковщины ранее сообщали Воздушные силы ВСУ.

Напомним, что 21 июня РФ атаковала Харьков. Было зафиксировано попадание ударного дрона в многоэтажку на уровне 12 этажа в Шевченковском районе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 587-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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