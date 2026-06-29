У Харкові пролунали вибухи – зафіксовано удар ворожого КАБу по Холодногірському району.

Вибухи у Харкові 29 червня: що відомо

Як повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram, ворожий КАБ ударив по Холодногірському району.

На дану хвилину є підтверджена інформація про одну загиблу людину. Це молода дівчина двадцяти трьох років.

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Також внаслідок російського обстрілу було поранено 10 людей, серед них є важкі.

Крім того, пошкоджено трамвай та електричну мережу, більше 15-ти авто, будівля підприємства та прилеглі до місця влучання будинки.

Водночас згодом міський голова написав, що зафіксовано ще один приліт по Холодногірському району. На щастя, КАБ не здетонував. На місці працюють вибухотехніки.

Про загрозу ворожих КАБів для сходу Харківщини раніше повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, що 21 червня РФ атакувала Харків. Було зафіксовано влучання ударного дрона в багатоповерхівку на рівні 12-го поверху у Шевченківському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 587-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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