В селе Озеро Волынской области молния попала вблизи водоема, в результате чего пострадали семь человек.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Волынской области.

Удар молнии на Волыни: что известно

Инцидент произошел 29 июня в селе Озеро Киверцовской общины вблизи водоема. По данным полиции, после удара молнии семь человек потеряли сознание. Среди них — четверо детей.

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На место оперативно прибыли полицейские и медики. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения.

Правоохранители помогали переносить людей в кареты скорой помощи, опрашивали свидетелей и документировали обстоятельства происшествия.

Кроме этого, из-за непогоды полицейские выезжали на вызовы в Луцком и Ковельском районах, где были повреждены здания и транспортные средства.

В полиции призвали граждан во время грозы избегать пребывания возле водоемов, не прятаться под одиночными деревьями, вблизи линий электропередачи и металлических конструкций, а в случае опасности немедленно направляться в укрытие.

Ранее в этот же день сильная непогода наделала беды и во Львове. Из-за шквального ветра было повреждено здание Шевченковской районной администрации, повалены деревья, оборвана контактная сеть и временно остановлено движение ряда трамвайных маршрутов.

После грозы мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате удара молнии пострадала шестилетняя девочка. Ребенка госпитализировали в реанимацию.

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