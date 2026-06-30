У селі Озеро Волинської області блискавка влучила поблизу водойми, внаслідок чого постраждали семеро людей.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Волинській області.

Удар блискавки на Волині: що відомо

Інцидент стався 29 червня в селі Озеро Ківерцівської громади поблизу водойми. За даними поліції, після удару блискавки семеро людей втратили свідомість. Серед них — четверо дітей.

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На місце оперативно прибули поліцейські та медики. Постраждалих госпіталізували до медичних закладів.

Правоохоронці допомагали переносити людей до карет швидкої допомоги, опитували свідків та документували обставини події.

Окрім цього, через негоду поліцейські виїжджали на виклики в Луцькому та Ковельському районах, де були пошкоджені будівлі та транспортні засоби.

У поліції закликали громадян під час грози уникати перебування біля водойм, не ховатися під поодинокими деревами, поблизу ліній електропередачі та металевих конструкцій, а у разі небезпеки негайно прямувати до укриття.

Раніше цього ж дня сильна негода наробила лиха й у Львові. Через шквальний вітер було пошкоджено будівлю Шевченківської районної адміністрації, повалено дерева, обірвано контактну мережу та тимчасово зупинено рух низки трамвайних маршрутів.

Після грози мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок удару блискавки постраждала шестирічна дівчинка. Дитину госпіталізували до реанімації.

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