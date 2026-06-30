Во время ночной атаки на Украину 30 июня российские войска применили 154 беспилотника различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 30 июня: что известно

В ночь на 30 июня (с 18:00 29 июня) российские войска атаковали Украину 154 ударными беспилотниками типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

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Запуски осуществлялись из районов российских Курска, Орла, временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 30 июня силы противовоздушной обороны сбили или подавили 138 вражеских беспилотников на Севере, Юге, в Центре и на Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 10 локациях.

Еще на двух локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

В частности, в ночь на 30 июня российские войска более десяти раз атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками.

На Никопольщине под ударами находились Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская общины.

В результате атак повреждены предприятие, торговый павильон, многоквартирный и частный дома, а также автомобили.

Ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 65 лет. Обоих госпитализировали, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

В Днепровском районе российские войска нанесли удар по Николаевской общине. Там загорелся склад с зерном.

В результате атаки пострадала 56-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

В Каменском районе под удар попала Криничанская община.

На Синельниковщине российские войска атаковали Новопавловскую и Богиновскую громады. Там уничтожен трактор и поврежден частный жилой дом.

По состоянию на утро атака на Украину до сих пор продолжалась — в воздушном пространстве страны оставались вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Южное командование Юг

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