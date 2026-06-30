Ночная атака на Украину: сколько из 154 беспилотников сбила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 30 июня российские войска применили 154 беспилотника различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 30 июня: что известно
В ночь на 30 июня (с 18:00 29 июня) российские войска атаковали Украину 154 ударными беспилотниками типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.
Запуски осуществлялись из районов российских Курска, Орла, временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 30 июня силы противовоздушной обороны сбили или подавили 138 вражеских беспилотников на Севере, Юге, в Центре и на Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 10 локациях.
Еще на двух локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.
В частности, в ночь на 30 июня российские войска более десяти раз атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками.
На Никопольщине под ударами находились Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская общины.
В результате атак повреждены предприятие, торговый павильон, многоквартирный и частный дома, а также автомобили.
Ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 65 лет. Обоих госпитализировали, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
В Днепровском районе российские войска нанесли удар по Николаевской общине. Там загорелся склад с зерном.
В результате атаки пострадала 56-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
В Каменском районе под удар попала Криничанская община.
На Синельниковщине российские войска атаковали Новопавловскую и Богиновскую громады. Там уничтожен трактор и поврежден частный жилой дом.
По состоянию на утро атака на Украину до сих пор продолжалась — в воздушном пространстве страны оставались вражеские беспилотники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Южное командование Юг