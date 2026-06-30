Під час нічної атаки на Україну 30 червня російські війська застосували 154 безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 30 червня: що відомо

Уночі проти 30 червня (з 18:00 29 червня) російські війська атакували Україну 154 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

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Запуски здійснювалися з районів російських Курська, Орла, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 30 червня сили протиповітряної оборони збили або приглушили 138 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні, у Центрі та на Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Ще на двох локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Зокрема, вночі проти 30 червня російські війська понад десять разів атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками.

Станом на ранок атака на Україну досі тривала — у повітряному просторі країни залишалися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряне командування Південь

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