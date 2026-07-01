Российские войска нанесли баллистический удар по Одесской области, в результате чего погибли два человека и пострадали еще 13 людей.

Об этом сообщает руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 1 июля: какие последствия

По предварительным данным, в результате баллистического удара в Одесской области погибли два человека, пострадали еще 13 людей.

Сейчас смотрят

Как рассказали в ОВА, среди них – 11 госпитализированных. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме этого, в результате удара России зафиксировали повреждения на территории одного из предприятий. Там вспыхнул пожар, который уже удалось ликвидировать.

На месте российской атаки работают все соответствующие службы. Информация о последствиях обстрелов РФ уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1589-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.