Новый этап войны: Федоров анонсировал увеличение атак дронов не только в Крыму
- Регулярные атаки украинских беспилотников на военные объекты и логистику оккупантов в Крыму стали возможны благодаря выходу Сил обороны на новый технологический этап.
- Михаил Федоров отверг упреки об эскалации из-за этих ударов, подчеркнув, что Россия никогда не прекращала терроризировать мирное население Украины ракетами.
Атаки украинских беспилотников на военные объекты и логистические узлы российских войск в оккупированном Крыму стали возможны благодаря переходу войны на новый технологический уровень и появлению соответствующих способностей.
Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров во время пресс-конференции в Киеве.
Минобороны о ситуации в Крыму
– Почему именно сейчас Крым стал целью для украинских дронов? Я думаю, этот вопрос связан с новым технологическим этапом войны и возможностью украинских дронов использовать технологии, позволяющие делать подобные операции, – утверждает Федоров.
По его словам, временно оккупированный Крым стал военной базой российских войск, с помощью которого идет перекидывание сил РФ на Восток и Юг Украины.
По мнению министра обороны, Крым остается важным для Украины из-за военной логистики РФ.
Как утверждает Федоров, именно технологический уровень развития позволил Украине выполнять подобные операции.
Украина продолжает работать, чтобы увеличивать эту техническую возможность каждый день делать операции с новой силой, а не только в оккупированном Крыму.
Министр просит следить за тем, как развиваются Силы обороны и технологии. По его словам, Украина имеет четкий план, по которому продолжает системно двигаться.
Кроме того, Федоров отверг какие-либо упреки в возможной эскалации из-за этих атак, подчеркнув, что Россия и так не прекращала обстреливать Украину и ее мирное население.
По его мнению, российский диктатор Владимир Путин уже максимально эскалировал ситуацию своими ударами, в частности баллистическими ракетами по центру столицы Украины, в результате чего повреждены жилые дома, а не военные объекты.
Федоров рассказал, что Путин пытается оказывать давление на гражданских – это максимум, на который способен диктатор РФ.