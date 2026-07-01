Російські війська завдали балістичного удару по Одеській області, внаслідок чого загинули двоє людей та постраждали ще 13 осіб.

Про це повідомляє керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За попередніми даними, внаслідок балістичного удару в Одеській області загинули двоє людей, постраждали ще 13 осіб.

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Як розповіли в ОВА, серед них – 11 госпіталізованих. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Крім цього, внаслідок удару Росії зафіксували пошкодження на території одного з підприємств. Там спалахнула пожежа, яку наразі вже вдалося ліквідувати.

На місці російської атаки працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків обстрілу РФ уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1589-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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