Ночью россияне атаковали пять АЗС в Днепропетровской области. К сожалению, есть погибшая и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака на АЗС в Днепропетровской области 1 июля

По информации Александра Ганжи, в результате вражеской атаки погибла 43-летняя женщина, трое получили ранения. В состоянии средней тяжести госпитализирована 35-летняя беременная женщина. Еще две женщины 49 и 71 лет будут лечиться амбулаторно.

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— Повсюду поврежденное оборудование. Возникли пожары, — сказал Александр Ганжа.

Ночью в небе над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских ударных БПЛА.

В ответ на украинские атаки на логистические объекты россияне решили уничтожить все наши прифронтовые АЗС, сообщил советник министра обороны Украины Сергей Флэш Бескрестнов. Для атак враг использует Шахеды и дроны крылатого и роторного типа.

Враг атакует объекты в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

— Гражданские АЗС никоим образом не влияют на военные поставки топлива, поэтому целью атак является терроризирование гражданского населения, — подчеркнул Сергей Бекстернов.

По его словам, правительство найдет возможности организовать доставку, распределение и продажу топлива украинцам.

17 июня враг нанес массированный удар по Тростянцу в Сумской области. К сожалению, там были уничтожены все АЗС.

25 июня россияне атаковали Сумы. Был нанесен удар по АЗС и жилому району.

27 июня враг атаковал Ахтырку в Сумской области. В результате удара в городе и прилегающих населенных пунктах зафиксированы попадания в частные дома, а также на территории автозаправочных станций.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 589-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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