Ночью враг атаковал 5 АЗС на Днепропетровщине: есть погибшая и раненые
- Россияне атаковали пять АЗС в Днепропетровской области.
- Погибла 43-летняя женщина, ещё трое человек получили ранения.
- В результате атаки было повреждено оборудование, возникли пожары.
Ночью россияне атаковали пять АЗС в Днепропетровской области. К сожалению, есть погибшая и раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Атака на АЗС в Днепропетровской области 1 июля
По информации Александра Ганжи, в результате вражеской атаки погибла 43-летняя женщина, трое получили ранения. В состоянии средней тяжести госпитализирована 35-летняя беременная женщина. Еще две женщины 49 и 71 лет будут лечиться амбулаторно.
— Повсюду поврежденное оборудование. Возникли пожары, — сказал Александр Ганжа.
Ночью в небе над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских ударных БПЛА.
В ответ на украинские атаки на логистические объекты россияне решили уничтожить все наши прифронтовые АЗС, сообщил советник министра обороны Украины Сергей Флэш Бескрестнов. Для атак враг использует Шахеды и дроны крылатого и роторного типа.
Враг атакует объекты в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
— Гражданские АЗС никоим образом не влияют на военные поставки топлива, поэтому целью атак является терроризирование гражданского населения, — подчеркнул Сергей Бекстернов.
По его словам, правительство найдет возможности организовать доставку, распределение и продажу топлива украинцам.
17 июня враг нанес массированный удар по Тростянцу в Сумской области. К сожалению, там были уничтожены все АЗС.
25 июня россияне атаковали Сумы. Был нанесен удар по АЗС и жилому району.
27 июня враг атаковал Ахтырку в Сумской области. В результате удара в городе и прилегающих населенных пунктах зафиксированы попадания в частные дома, а также на территории автозаправочных станций.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 589-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА