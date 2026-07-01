Взрывы в Киеве прогремели вечером среды, 1 июля. На подступах к городу работают силы противовоздушной обороны по российским дронам.

Об этом заявил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве 1 июля: какие последствия

— Киевляне, сейчас на подступах к столице подразделения ПВО работают по вражеским целям. Есть вероятность дальнейшего движения ударных БпЛА в направлении столицы, — отметил он.

Ткаченко подчеркнул, что существует вероятность комбинированной атаки сегодня и в ближайшие дни.

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Позже мэр Виталий Кличко добавил, что в Киеве работает ПВО. По состоянию на 22:55 над городом находятся два вражеских БпЛА.

Напомним, президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки предупредил, что россияне готовятся к очередной массированной атаке по Украине.

По его словам, сегодня украинцам следует особенно внимательно отнестись к собственной безопасности и позаботиться о близких. В случае объявления воздушной тревоги необходимо немедленно направляться в укрытия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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