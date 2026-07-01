Взрывы в Киеве 1 июля: в городе работает ПВО по вражеским БпЛА
Взрывы в Киеве прогремели вечером среды, 1 июля. На подступах к городу работают силы противовоздушной обороны по российским дронам.
Об этом заявил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.
Взрывы в Киеве 1 июля: какие последствия
— Киевляне, сейчас на подступах к столице подразделения ПВО работают по вражеским целям. Есть вероятность дальнейшего движения ударных БпЛА в направлении столицы, — отметил он.
Ткаченко подчеркнул, что существует вероятность комбинированной атаки сегодня и в ближайшие дни.
Позже мэр Виталий Кличко добавил, что в Киеве работает ПВО. По состоянию на 22:55 над городом находятся два вражеских БпЛА.
Напомним, президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки предупредил, что россияне готовятся к очередной массированной атаке по Украине.
По его словам, сегодня украинцам следует особенно внимательно отнестись к собственной безопасности и позаботиться о близких. В случае объявления воздушной тревоги необходимо немедленно направляться в укрытия.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.