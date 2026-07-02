В Киеве повреждена подстанция скорой помощи в результате удара РФ: есть раненые медики
Во время массированной ночной атаки на Киев в ночь на 2 июля было повреждено здание одной из подстанций скорой медицинской помощи в Шевченковском районе.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Атака на подстанцию скорой помощи в Киеве 2 июля: что известно
По словам Кличко, здание одной из подстанций скорой медицинской помощи в Шевченковском районе получило повреждения в результате российского удара.
На данный момент известно о пяти пострадавших сотрудниках подстанции — медиках и водителях. Один из них, парамедик, находится в крайне тяжелом состоянии.
Двоих пострадавших госпитализировали в одну из столичных больниц. Остальным оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что в ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с помощью ракет и ударных дронов.
По данным ГСЧС, под ударами оказались семь районов столицы, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
По состоянию на утро известно о как минимум 10 погибших и 34 пострадавших, среди которых есть ребенок.
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