Во время массированной ночной атаки на Киев в ночь на 2 июля было повреждено здание одной из подстанций скорой медицинской помощи в Шевченковском районе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Атака на подстанцию скорой помощи в Киеве 2 июля: что известно

По словам Кличко, здание одной из подстанций скорой медицинской помощи в Шевченковском районе получило повреждения в результате российского удара.

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На данный момент известно о пяти пострадавших сотрудниках подстанции — медиках и водителях. Один из них, парамедик, находится в крайне тяжелом состоянии.

Двоих пострадавших госпитализировали в одну из столичных больниц. Остальным оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что в ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с помощью ракет и ударных дронов.

По данным ГСЧС, под ударами оказались семь районов столицы, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

По состоянию на утро известно о как минимум 10 погибших и 34 пострадавших, среди которых есть ребенок.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 590-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : УНИАН

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