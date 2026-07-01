Российские войска осуществляют подготовку к очередной массированной атаке по территории Украины. Есть соответствующая информация от разведки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине.

Зеленский о подготовке обстрела РФ по Украине

– Сегодня очень неприятная информация об очередной подготовке российского массового удара. Есть данные разведки, – сказал Зеленский.

По его словам, сегодня в Украине следует быть особенно осторожными, беречь себя, свои семьи и детей, а также обязательно пользоваться укрытиями и брать во внимание сигналы воздушной тревоги.

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Как утверждает президент, Украина знает, что российский диктатор Владимир Путин уже некоторое время готовил массированный удар. Он подчеркнул, что этой ночью – именно такая угроза.

По его мнению, Путин абсолютно отказывается заканчивать полномасштабную войну против Украины. Зеленский подчеркнул, что диктатор РФ хочет совершать дальнейшую агрессию против Украины, против других соседей и Европы в целом.

Президент добавил, что Россию нужно поставить в условия, где не будет других альтернатив, кроме мира. Он подчеркнул, что силы ПВО, военные, спецслужбы и разведка делают все возможное, чтобы защитить Украину от российских атак.

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