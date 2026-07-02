Під час масованої нічної атаки на Київ у ніч проти 2 липня пошкоджено будівлю однієї з підстанцій екстреної медичної допомоги у Шевченківському районі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Атака на підстанцію швидкої допомоги в Києві 2 липня: що відомо

За словами Кличка, будівля однієї з підстанцій екстреної медичної допомоги у Шевченківському районі зазнала пошкоджень внаслідок російського удару.

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Наразі відомо про п’ятьох постраждалих працівників підстанції — медиків та водіїв. Один із них, парамедик, перебуває у вкрай тяжкому стані.

Двох постраждалих госпіталізували до стаціонару однієї зі столичних лікарень. Іншим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками.

За даними ДСНС, під ударами опинилися сім районів столиці, пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Станом на ранок відомо про щонайменше 10 загиблих і 34 постраждалих, серед яких є дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 590-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : УНІАН

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