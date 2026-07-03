На Запорожской атомной электростанции произошел блэкаут. В результате отключения электроснабжения ЗАЭС перешла на дизель-генераторы.

Об этом сообщает государственное предприятие НАЭК Энергоатом.

Блэкаут на Запорожской АЭС 3 июля 2026

По информации Энергоатома, в 16:46 отключилась воздушная линия электропередачи Ферросплавная, соединявшая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины.

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В результате потери внешнего электропитания Запорожская АЭС перешла на питание собственных потребностей от дизель-генераторов.

В Энергоатоме утверждают, что каждый случай потери внешнего электроснабжения представляет угрозу ядерной и радиационной безопасности на территории Украины и Европы в целом.

Там подчеркивают, что именно надежное электропитание критически необходимо для безопасного функционирования атомной станции и работы систем, обеспечивающих охлаждение ядерного топлива.

Однако из-за российской оккупации ситуация на Запорожской АЭС остается крайне опасной.

Как отмечают в Энергоатоме, единственным способом гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС является ее скорейший возврат под полный контроль Украины. Это позволит обеспечить безопасную и стабильную работу АЭС, согласно международным стандартам ядерной безопасности.

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