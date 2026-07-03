На Запорожской АЭС произошел блэкаут: станция перешла на дизель-генераторы
- Оккупированная Запорожская АЭС потеряла внешнее питание и перешла на работу от дизель-генераторов из-за отключения линии Ферросплавная.
- В Энергоатоме подчеркнули, что каждый подобный блэкаут создает серьезную угрозу для ядерной и радиационной безопасности Украины и всей Европы.
На Запорожской атомной электростанции произошел блэкаут. В результате отключения электроснабжения ЗАЭС перешла на дизель-генераторы.
Об этом сообщает государственное предприятие НАЭК Энергоатом.
Блэкаут на Запорожской АЭС 3 июля 2026
По информации Энергоатома, в 16:46 отключилась воздушная линия электропередачи Ферросплавная, соединявшая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины.
В результате потери внешнего электропитания Запорожская АЭС перешла на питание собственных потребностей от дизель-генераторов.
В Энергоатоме утверждают, что каждый случай потери внешнего электроснабжения представляет угрозу ядерной и радиационной безопасности на территории Украины и Европы в целом.
Там подчеркивают, что именно надежное электропитание критически необходимо для безопасного функционирования атомной станции и работы систем, обеспечивающих охлаждение ядерного топлива.
Однако из-за российской оккупации ситуация на Запорожской АЭС остается крайне опасной.
Как отмечают в Энергоатоме, единственным способом гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС является ее скорейший возврат под полный контроль Украины. Это позволит обеспечить безопасную и стабильную работу АЭС, согласно международным стандартам ядерной безопасности.