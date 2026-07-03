На Запорізькій атомній електростанції стався блекаут. Внаслідок відключення електропостачання ЗАЕС перейшла на дизель-генератори.

Про це повідомляє державне підприємство НАЕК Енергоатом.

Блекаут на Запорізькій АЕС 3 липня 2026

За інформацією Енергоатома, о 16:46 відключилася повітряна лінія електропередачі Феросплавна, що з’єднувала тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об’єднаною енергосистемою України.

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Внаслідок втрати зовнішнього електроживлення Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів.

В Енергоатомі стверджують, що кожен випадок втрати зовнішнього електропостачання становить загрозу для ядерної та радіаційної безпеки на території України та Європи загалом.

Там наголошують, що саме надійне електроживлення є критично необхідним для безпечного функціонування атомної станції та роботи систем, що забезпечують охолодження ядерного палива.

Однак через російську окупацію ситуація на Запорізькій АЕС залишається вкрай небезпечною.

Як зазначають в Енергоатомі, єдиним способом гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС є її якнайшвидше повернення під повний контроль України. Це дасть можливість забезпечити безпечну та стабільну роботу АЕС, згідно із міжнародними стандартами ядерної безпеки.

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