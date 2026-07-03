На Запорізькій АЕС стався блекаут: станція перейшла на дизель-генератори
- Окупована Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення та перейшла на роботу від дизель-генераторів внаслідок відключення лінії Феросплавна.
- В Енергоатомі наголосили, що кожен подібний блекаут створює серйозну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки України та всієї Європи.
На Запорізькій атомній електростанції стався блекаут. Внаслідок відключення електропостачання ЗАЕС перейшла на дизель-генератори.
Про це повідомляє державне підприємство НАЕК Енергоатом.
Блекаут на Запорізькій АЕС 3 липня 2026
За інформацією Енергоатома, о 16:46 відключилася повітряна лінія електропередачі Феросплавна, що з’єднувала тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об’єднаною енергосистемою України.
Внаслідок втрати зовнішнього електроживлення Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів.
В Енергоатомі стверджують, що кожен випадок втрати зовнішнього електропостачання становить загрозу для ядерної та радіаційної безпеки на території України та Європи загалом.
Там наголошують, що саме надійне електроживлення є критично необхідним для безпечного функціонування атомної станції та роботи систем, що забезпечують охолодження ядерного палива.
Однак через російську окупацію ситуація на Запорізькій АЕС залишається вкрай небезпечною.
Як зазначають в Енергоатомі, єдиним способом гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС є її якнайшвидше повернення під повний контроль України. Це дасть можливість забезпечити безпечну та стабільну роботу АЕС, згідно із міжнародними стандартами ядерної безпеки.