Взрывы в Харькове: есть попадание в АЗС, вспыхнул пожар
Мощные взрывы прогремели в Харькове днем сегодня, 3 июля. В результате атаки вспыхнул пожар на автозаправочной станции, есть пострадавшие люди.
О последствиях атаки на Харьков рассказал городской глава Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове днем 3 июля: какие последствия
По словам Терехова, зафиксировали попадание вражеского дрона в автозаправочную станцию в Киевском районе Харькова.
На месте вспыхнул пожар. Есть предварительная информация о пострадавших.
Ранее сегодня, 3 июля, российский беспилотник нанес удар по Киевскому району Харькова, в результате чего пострадали три человека.
Кроме того, под удар попала машина одного из городских коммунальных предприятий.
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате удара дрона по Киевскому району пострадали 58-летний и 63-летний мужчины, а также 58-летняя женщина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1591-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.