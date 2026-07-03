Мощные взрывы прогремели в Харькове днем ​​сегодня, 3 июля. В результате атаки вспыхнул пожар на автозаправочной станции, есть пострадавшие люди.

О последствиях атаки на Харьков рассказал городской глава Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове днем ​​3 июля: какие последствия

По словам Терехова, зафиксировали попадание вражеского дрона в автозаправочную станцию ​​в Киевском районе Харькова.

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На месте вспыхнул пожар. Есть предварительная информация о пострадавших.

Ранее сегодня, 3 июля, российский беспилотник нанес удар по Киевскому району Харькова, в результате чего пострадали три человека.

Кроме того, под удар попала машина одного из городских коммунальных предприятий.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате удара дрона по Киевскому району пострадали 58-летний и 63-летний мужчины, а также 58-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1591-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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