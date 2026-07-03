Взрывы в Софиевской общине Криворожского района Днепропетровской области прогремели 3 июля, когда враг нанес ракетный удар по АЗС на трассе Днепр — Кривой Рог.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Нападение на АЗС на трассе Днепр — Кривой Рог 3 июля: что известно

По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, российские войска нанесли ракетный удар по Софиевской общине Криворожского района.

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В результате попадания возник пожар, повреждены автозаправочная станция и автомобили.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что удар пришелся по АЗС на трассе Днепр – Кривой Рог.

По его словам, это часть системной кампании российских войск против гражданской логистики прифронтовых регионов, цель которой — не только уничтожение инфраструктуры, но и сеяние паники среди населения.

В результате атаки на АЗС на трассе Днепр – Кривой Рог погиб один человек. Еще пятеро получили ранения.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии — это мужчины 59 и 38 лет, а также 50-летняя женщина. Все они получили ожоги.

Еще одного пострадавшего — 63-летнего мужчину — госпитализировали в состоянии средней тяжести.

36-летняя женщина тоже получила ранения, но будет лечиться амбулаторно.

Лукашук также призвал граждан не оставаться на автозаправочных станциях во время воздушной тревоги.

Если есть информация о приближении ударного дрона или другой воздушной цели, нужно немедленно покинуть территорию АЗС, отойти или отъехать на безопасное расстояние и направиться в укрытие. По его словам, особенно опасно находиться рядом с газовыми резервуарами.

Напомним, в ночь на 3 июля враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. В результате попадания в городе возник пожар, были повреждены жилые дома (побиты окна и балконы), временно перекрыто газо- и водоснабжение.

По последним данным, пострадали семь человек, трое из них были госпитализированы, погибших нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 591-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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