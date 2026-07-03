Взрывы в Сумах: РФ нанесла удар по центральной улице, есть погибшие и раненые
Российские войска атаковали город Сумы по меньшей мере шестью управляемыми авиационными бомбами, в результате чего есть погибшие и пострадавшие люди.
О последствиях взрывов в Сумах рассказали руководитель ОВА Олег Григоров и глава ГВА Сергей Кривошеенко.
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По информации областной военной администрации, известно по меньшей мере о трех погибших в результате удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум.
По данным ГВА, РФ нанесла массированный авиационный удар по Сумам шестью КАБами. Один из них попал по жилому сектору в Заречном районе.
В эпицентре удара оказались жилые многоэтажные дома, магазин и дорога, поврежденные в результате обстрела.
На месте было много людей, среди них – дети. Есть пострадавшие, которым оказывается неотложная медицинская помощь.
Раненых транспортируют в больницы. В тяжелом состоянии находится 13-летний ребенок.
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