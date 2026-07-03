Російські війська атакували місто Суми щонайменше шістьма керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди.

Про наслідки вибухів у Сумах розповіли керівник ОВА Олег Григоров та глава МВА Сергій Кривошеєнко.

Вибухи в Сумах 3 липня 2026: які наслідки

За інформацією обласної військової адміністрації, відомо про щонайменше трьох загиблих внаслідок удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум.

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За даними МВА, РФ завдала масованого авіаційного удару по Сумах шістьма КАБами. Один з них поцілив по житловому сектору в Зарічному районі.

В епіцентрі удару опинилися житлові багатоповерхові будинки, магазин і дорога, які пошкоджені внаслідок обстрілу.

На місці було багато людей, серед них – діти. Є постраждалі, яким надається невідкладна медична допомога.

Поранених транспортують до лікарень. У важкому стані перебуває 13-річна дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 591-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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