У Миколаївській області вранці 4 липня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса та вантажівки. За попередніми даними, загинули дев’ятеро людей, ще восьмеро дістали травми.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

ДТП на Миколаївщині 4 липня

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 07:40 на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ між селами Красне та Нечаяне.

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За попередньою інформацією, водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував з Одеси до Миколаєва з пасажирами, виїхав за межі проїзної частини. Після перекидання транспортний засіб некеровано виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.

За попередніми даними, внаслідок ДТП загинули дев’ять людей. Ще восьмеро осіб зазнали поранень.

На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Миколаївської області. Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху та регулюють рух транспорту. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної ДТП.

Згодом президент України Володимир Зеленський після доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ДТП в Миколаївській області повідомив, що кількість жертв аварії зросла до 12 осіб. Триває встановлення даних загиблих і постраждалих.

Ввечері 19 червня у Броварах на Київщині сталася смертельна ДТП. Легковик виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з автобусом. Унаслідок ДТП загинула 2-річна дівчинка — дитина померла на місці події. Пізніше стало відомо про ще одну загиблу дитину — 4-річна дівчинка померла в лікарні.

Джерело : Нацполіція, ДСНС

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