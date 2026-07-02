В Ровенской области поезд столкнулся с маршрутным автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Квасилов погибли четыре человека.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Смертельное ДТП в Квасилове в Ровенской области: последствия

По информации полиции, ДТП с участием поезда и маршрутного автобуса в поселке Квасилов Ровенской области произошло сегодня, 2 июля, около 13:55.

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Как отмечают правоохранители, сейчас известно о четырех погибших в результате ДТП.

Кроме того, есть травмированные люди, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия сейчас работают полицейские и экстренные службы. Обстоятельства смертельной автокатастрофы устанавливаются.

Утром 30 июня в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Ивана Выговского в Подольском районе, в результате чего есть погибшие и пострадавшие люди. Из-за автокатастрофы движение транспорта было затруднено в обоих направлениях.

Фото: Полиция Ровенской области

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