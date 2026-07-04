Ехали на отдых: в Николаеве объявили день траура из-за ДТП, в котором погибли 12 человек
- В Николаеве 5 июля объявили день траура.
- По данным полиции, в ДТП погибли 12 человек.
- Правоохранители разыскали водителя кроссовера, который, возможно, спровоцировал ДТП.
Завтра, 5 июля, в Николаеве объявлен день траура по погибшим в ДТП на трассе М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
День траура в Николаеве 5 июля
Авария с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузового автомобиля Volvo произошла сегодня утром между селами Красное и Нечаяное.
По последним данным, погибли 12 человек, среди которых сотрудники КП Николаевлектротранс.
— Они ехали на отдых вместе с семьями. Очень трудно это осознать. Так не должно было быть. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии, — подчеркнул Александр Сенкевич.
В то же время полиция Николаевской области сообщает, что, по данным свидетелей, ДТП могло произойти из-за нарушения правил дорожного движения водителем Nissan Murano, который двигался во встречном направлении по отношению к микроавтобусу.
Правоохранители разыскали водителя кроссовера, который, вероятно, спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия.
Через несколько часов на автодороге Благовещенское — Николаев полицейские остановили Nissan Murano, за рулем которого находился 45-летний житель другого региона. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации в отношении водителя кроссовера.
В результате столкновения Mercedes Sprinter и грузового автомобиля Volvo 49-летний водитель и восемь пассажиров микроавтобуса погибли на месте. В больницу доставили ещё девять человек — 49-летнего водителя грузовика и пассажиров микроавтобуса в возрасте от 15 до 67 лет.
По состоянию на 11:30 в больнице скончались еще трое человек.
Фото: Полиция Николаевской области