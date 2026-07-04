Завтра, 5 липня, у Миколаєві оголошено днем жалоби за загиблими в ДТП на трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

День жалоби у Миколаєві 5 липня

Аварія за участю пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вантажного автомобіля Volvo сталася сьогодні вранці між селами Красне та Нечаяне.

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За останніми даними, загинули 12 людей, серед яких працівники КП Миколаївелектротранс.

— Вони їхали на відпочинок разом із сім’ями. Дуже важко це усвідомити. Так не мало бути. Зараз поліція встановлює всі обставини трагедії, — наголосив Олександр Сєнкевич.

Водночас поліція Миколаївщини повідомляє, що, за даними свідків, ДТП могла статись через порушення правил дорожнього руху водієм Nissan Murano, який рухався у зустрічному напрямку відносно мікроавтобуса.

Правоохоронці розшукали водія кросовера, який, ймовірно, спровокував ДТП та втік із місця події.

За кілька годин на автодорозі Благовіщенське — Миколаїв поліціянти зупинили Nissan Murano, за кермом якого перебував 45-річний житель іншого регіону. Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації відносно водія кросовера.

Внаслідок зіткнення Mercedes Sprinter та вантажного автомобіля Volvo 49-річний водій та вісім пасажирів мікроавтобуса загинули на місці. До лікарні доправили ще дев’ять громадян — 49-річного водія вантажівки та пасажирів мікроавтобуса віком від 15 до 67 років.

Станом на 11:30 у лікарні померли ще троє людей.

Фото: Поліція Миколаївської області

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