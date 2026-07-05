Вибухи в Харкові пролунали вранці 5 липня, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 5 липня: що відомо

За словами Ігоря Терехова, російський безпілотник типу Молнія вдарив по автозаправній станції в Індустріальному районі Харкова.

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Наразі інформація про наслідки вибухів у Харкові сьогодні, 5 липня, уточнюється. Даних щодо постраждалих або масштабів руйнувань поки що немає.

На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, що ворог системно завдає ударів по АЗС у різних областях України.

Зокрема, 3 липня російські війська також атакували автозаправну станцію — цього разу на трасі Дніпро — Кривий Ріг у Софіївській громаді Криворізького району Дніпропетровської області.

Унаслідок удару виникла пожежа, були пошкоджені АЗС та автомобілі. Загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранень. Троє постраждалих перебували у важкому стані з опіками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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