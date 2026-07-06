Унаслідок чергової масованої російської атаки на Київську область загинула одна людина, ще 15 дістали поранення.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Вибухи на Київщині 6 липня: що відомо

Наслідки російського удару зафіксовані у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Пошкоджено приватні будинки, підприємства та інші об’єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілів.

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За його словами, смертельний випадок зафіксували у Бучанському районі. Станом на зараз відомо про 15 постраждалих жителів області, з них 11 перебувають у лікарнях. Серед постраждалих — 9-місячна дівчинка.

Згодом керівник ОВА Микола Калашник повідомив, що найскладніша ситуація наразі склалася у Вишневому Бучанського району. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів територію оточили правоохоронці.

Жителів громади закликали не наближатися до місця ураження та залишатися у безпечних місцях. За необхідності поліцейські та рятувальники проводять евакуацію населення. У разі виявлення підозрілих предметів людей просять не торкатися їх і негайно повідомляти про знахідку за номерами 101 або 102.

Через наслідки атаки також тимчасово змінили організацію руху на окремих ділянках залізниці. Укрзалізниця спрямувала потяги резервними маршрутами.

Обмеження стосуються поїздів №93 Харків — Холм, №134 Кам’янець-Подільський — Київ, №94 Холм — Харків, №43 Дніпро — Івано-Франківськ та №104 Львів — Лозова. Для пасажирів фастівського напрямку організовано автобусне сполучення між Бояркою та Києвом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 594-ту добу.

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