Вдень 7 липня Харків зазнав нової атаки – зафіксовані влучання КАБів по по Шевченківському району.

Атака на Харків 7 липня: що відомо

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, є влучання трьох ворожих КАБів по Шевченківському району міста.

Внаслідок російської атаки постраждали 16 людей, зокрема діти. 11 з них зазнали вибухових поранень, ще у 5 – гостра реакція на стрес.

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– Серед постраждалих – троє дітей з однієї родини: 9-річна дівчинка і хлопчики 7 та 4 років. Вони зазнали гострої реакції на стрес, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі медики надають необхідну допомогу.

Також відомо, що загинула одна людина.

На місці працюють усі екстрені служби.

Наслідки уточнюються.

Перед тим, як у Харкові пролунали вибухи у Повітряних силах ЗСУ попереджали про КАБи на північ Харківщини, а згодом про повторний пуск КАБів в напрямку міста.

Нагадаємо, що вранці 7 липня Росія атакувала Полтавську область ворожими БпЛА, під ударом опинились підприємства регіону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: МОЗ

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