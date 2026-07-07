Близько опівночі 7 липня російські війська здійснили атаку на Самар Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Самар 7 липня: що відомо

За словами Ганжі, після російської атаки на Самар спалахнула масштабна пожежа, яка охопила складські приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка.

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На ліквідацію займання рятувальникам знадобилося кілька годин.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки на Самар сьогодні ніхто не постраждав.

Інші наслідки російського удару наразі уточнюються.

Нагадаємо, що 5 липня російські війська завдали ракетного удару по автозаправній станції в Ізюмі на Харківщині.

Влучання сталося у центральній частині міста, після чого на території АЗС виникла пожежа.

Унаслідок атаки загинув чоловік, ще троє жінок дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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