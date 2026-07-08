После ночной атаки на Киев 8 июля в Деснянском районе столицы зафиксировали падение и взрыв вражеского беспилотника возле газораспределительной станции.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Атака на Киев 8 июля: БПЛА упал возле газораспределительной станции

— В Деснянском районе, по предварительной информации, вражеский БпЛА упал и взорвался рядом с газораспределительной станцией. Экстренные службы уже едут на место, — написал Кличко.

Кроме того, вражеский БПЛА упал на трехэтажное нежилое здание рядом с рынком.

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На данный момент известно, что пострадали четыре человека. На месте атаки работают экстренные службы.

Напомним, ночью 8 июля Россия совершила баллистическую атаку на Киев.

В Деснянском районе загорелись складские помещения, а в Святошинском — административное здание, склады и гаражный кооператив.

Также были повреждены административное здание, трамваи и 42 вагона PESA в одном из депо.

По данным ГСЧС, в результате ночного обстрела погибла женщина и пострадали еще два человека.

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