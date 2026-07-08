Новая атака на Киев: дрон взорвался возле газораспределительной станции, есть пострадавшие
- В Деснянском районе Киева БПЛА упал возле газораспределительной станции.
- По словам Кличко, беспилотник взорвался после падения.
После ночной атаки на Киев 8 июля в Деснянском районе столицы зафиксировали падение и взрыв вражеского беспилотника возле газораспределительной станции.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Атака на Киев 8 июля: БПЛА упал возле газораспределительной станции
— В Деснянском районе, по предварительной информации, вражеский БпЛА упал и взорвался рядом с газораспределительной станцией. Экстренные службы уже едут на место, — написал Кличко.
Кроме того, вражеский БПЛА упал на трехэтажное нежилое здание рядом с рынком.
На данный момент известно, что пострадали четыре человека. На месте атаки работают экстренные службы.
Напомним, ночью 8 июля Россия совершила баллистическую атаку на Киев.
В Деснянском районе загорелись складские помещения, а в Святошинском — административное здание, склады и гаражный кооператив.
Также были повреждены административное здание, трамваи и 42 вагона PESA в одном из депо.
По данным ГСЧС, в результате ночного обстрела погибла женщина и пострадали еще два человека.