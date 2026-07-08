Після нічної атаки на Київ 8 липня у Деснянському районі столиці зафіксували падіння та вибух ворожого безпілотника поблизу газорозподільної станції.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Атака на Київ 8 липня: БпЛА впав біля газорозподільної станції

— У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції. Екстрені служби прямують на місце, — написав Кличко.

Крім того, ворожий БпЛА упав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.

Зараз дивляться

Наразі відомо, що постраждали четверо людей. На місці атаки працюють екстрені служби.

Нагадаємо, уночі 8 липня Росія здійснила балістичну атаку на Київ.

У Деснянському районі виникла пожежа складських приміщень, а у Святошинському — адміністративної будівлі, складів та гаражного кооперативу.

Також були пошкоджені адміністративна будівля, трамваї та 42 вагони PESA в одному з депо.

За даними ДСНС, унаслідок нічного обстрілу загинула жінка та постраждали ще двоє людей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.