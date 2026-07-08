Нова атака на Київ: дрон вибухнув біля газорозподільної станції, є постраждалі
- У Деснянському районі Києва БпЛА впав біля газорозподільної станції.
- За словами Кличка, безпілотник вибухнув після падіння.
Після нічної атаки на Київ 8 липня у Деснянському районі столиці зафіксували падіння та вибух ворожого безпілотника поблизу газорозподільної станції.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Атака на Київ 8 липня: БпЛА впав біля газорозподільної станції
— У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції. Екстрені служби прямують на місце, — написав Кличко.
Крім того, ворожий БпЛА упав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.
Наразі відомо, що постраждали четверо людей. На місці атаки працюють екстрені служби.
Нагадаємо, уночі 8 липня Росія здійснила балістичну атаку на Київ.
У Деснянському районі виникла пожежа складських приміщень, а у Святошинському — адміністративної будівлі, складів та гаражного кооперативу.
Також були пошкоджені адміністративна будівля, трамваї та 42 вагони PESA в одному з депо.
За даними ДСНС, унаслідок нічного обстрілу загинула жінка та постраждали ще двоє людей.