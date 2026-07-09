На трасі Київ – Одеса поблизу села Одаї Ширяївської громади Одеської області вранці 9 липня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та маршрутного мікроавтобуса.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

ДТП на трасі Київ – Одеса

За попередніми даними поліції, зіткнулися вантажний автомобіль MAN і мікроавтобус Mercedes, який здійснював приватні пасажирські перевезення. У салоні маршрутки перебували 15 пасажирів та водій.

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Спочатку правоохоронці повідомляли про одного загиблого та кількох травмованих. Згодом уточнили, що жертвою аварії став 15-річний хлопець, який перебував у мікроавтобусі.

Ще дев’ятеро людей, серед яких шестеро неповнолітніх, госпіталізували. П’ятьом постраждалим медики надали допомогу на місці.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група та працівники патрульної поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель людини. Триває досудове розслідування.

Через ДТП рух транспорту в напрямку Одеси частково обмежений. Водіїв закликають бути уважними на дорозі та враховувати обмеження під час планування маршруту.

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