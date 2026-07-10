В ночь на 10 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.

Под удар попала электроподстанция Мойнаки в Евпатории, после чего в городе и близлежащих населенных пунктах пропало электричество.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы Крымский ветер и оккупационное предприятие Вода Крыма.

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Евпатория без света после атаки на Крым 10 июля

По информации мониторинговых каналов, первые сообщения о работе российской ПВО в оккупированном Крыму появились около 02:30.

Вскоре появилась информация о попадании в электроподстанцию 110/10 кВ Мойнаки на улице Интернациональной в Евпатории.

Позже очевидцы сообщили о пожаре на территории объекта.

По их данным, после удара без электричества остались Евпатория и близлежащие населенные пункты.

Оккупационная компания Вода Крыма подтвердила перебои с водоснабжением, объяснив это аварией на электросетях предприятия Крымэнерго.

В то же время Минобороны РФ заявило о масштабной атаке дронов в течение ночи.

Российское ведомство утверждает, что силы ПВО якобы сбили 376 дронов над временно оккупированным Крымом, другими оккупированными территориями, Азовским морем и регионами РФ.

Сколько именно беспилотников якобы сбили над Крымом, в сообщении не уточняется.

Украинские власти на момент публикации официально не комментировали ночную атаку.

Что известно о подстанции Мойнаки

Подстанция Мойнаки — один из ключевых энергетических узлов Евпатории.

По данным мониторинговых ресурсов, масштабную модернизацию объекта завершили в 2024 году.

Во время реконструкции там заменили силовые трансформаторы и почти в четыре раза увеличили суммарную мощность — до 126 МВА.

Ранее, в ночь на 7 июля, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду стратегически важных военных и промышленных объектов России и временно оккупированного Крыма.

Тогда под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса в Брянской области, нефтебаза аэродрома Белгорода, два железнодорожных моста в оккупированном Крыму, а также склады материально-технического обеспечения российских войск.

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