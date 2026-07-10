Кабинет министров расширил ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. грн в месяц для защитников, которые после освобождения из российского плена нуждаются в длительном стационарном лечении.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кто может получить 50 тыс. грн после плена

По информации Свириденко, выплату в размере 50 тыс. грн, кроме украинских военных, смогут получить полицейские и представители службы гражданской защиты, также находившиеся в российском плену.

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– Это защитники, которые нуждаются в стационарном лечении более 30 дней из-за заболеваний, ранения, контузии или увечья, – отметила она.

По мнению Свириденко, задача государства состоит в том, чтобы обеспечить достойную жизнь всех украинских защитников, переживших бесчеловечные условия в российском плену.

11 октября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13627 об ежемесячных выплатах в размере 50 тыс. грн освобожденным из плена военнослужащим, нуждающимся в длительном стационарном лечении.

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