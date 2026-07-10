Выплаты по 50 тыс. грн после плена расширили на полицейских и спасателей
- Правительство расширило программу ежемесячных выплат в размере 50 тыс. грн для освобожденных из российского плена защитников, нуждающихся в длительном стационарном лечении.
- Кроме военнослужащих, такую финансовую поддержку смогут получать полицейские и представители службы гражданской защиты.
Кабинет министров расширил ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. грн в месяц для защитников, которые после освобождения из российского плена нуждаются в длительном стационарном лечении.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кто может получить 50 тыс. грн после плена
По информации Свириденко, выплату в размере 50 тыс. грн, кроме украинских военных, смогут получить полицейские и представители службы гражданской защиты, также находившиеся в российском плену.
– Это защитники, которые нуждаются в стационарном лечении более 30 дней из-за заболеваний, ранения, контузии или увечья, – отметила она.
По мнению Свириденко, задача государства состоит в том, чтобы обеспечить достойную жизнь всех украинских защитников, переживших бесчеловечные условия в российском плену.
11 октября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13627 об ежемесячных выплатах в размере 50 тыс. грн освобожденным из плена военнослужащим, нуждающимся в длительном стационарном лечении.