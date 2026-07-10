Силы обороны Украины продолжают атаковать российские нефтяные объекты. В частности, под удар попал порт в Таганроге, горит нефтебаза, россиян эвакуировали оттуда.

Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь подтвердил информацию о пожаре на территории порта в Таганроге. Об этом также пишут Telegram-каналы Astra и Exilenova+.

Атака на порт в Таганроге: какие последствия

По информации губернатора, в результате атаки на Ростовскую область якобы уничтожены около трех с половиной десятков беспилотников в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районах. Однако не обошлось без последствий.

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В частности, в Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки дронов загорелось административное здание.

В Азове загорелись два объекта хранения нефтепродуктов. Там идет ликвидация пожаров, работают экстренные службы.

Кроме этого, в Таганроге в результате падения обломков беспилотников повреждены остекление и двери частного дома, загорелась крыша административного здания. В настоящее время идет ликвидация пожара на территории морского порта.

По данным аналитиков, горит портовый терминал Курганнефтепродукт, основная функция которого заключается в разгрузке и погрузке нефтепродуктов на морские судна.

По информации пабликов, в Таганроге началась эвакуация жителей из зоны чрезвычайной ситуации после атаки Сил обороны Украины.

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