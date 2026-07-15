Российские войска нанесли удары по Очакову Николаевской области реактивной системой залпового огня Торнадо-С с кассетной боевой частью, в результате чего пострадали девять человек.

Об этом сообщает руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По информации ОВА, в результате атаки в городе Очакове ранения получили девять человек.

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Среди них – пятеро мужчин в возрасте 25, 47, 47, 53 и 74 лет, а также четверо женщин в возрасте 65, 73, 74 и 88 лет.

Как рассказал Ким, шестерых пострадавших госпитализировали в больницу.

По состоянию на утро 15 июля, пятеро госпитализированных находятся в стабильном состоянии. Но состояние одного мужчины – крайне тяжелое.

Однако троим женщинам медицинскую помощь оказали на месте.

Как отмечают в ОВА, предварительно, российские войска нанесли удары по Очаковской общине РСЗО Торнадо-С с кассетной боевой частью.

В результате российской атаки в Очакове повреждены больница, многоквартирный дом, 30 частных домов, 11 автомобилей и три воздушных линии электропередачи.

Кроме этого, войска РФ атаковали дронами типа Shahed Николаевскую область. В частности, в Первомайском районе повреждены окна складского помещения на предприятии.

Также армия РФ трижды атаковала FPV-дронами Куцурубскую общину. Однако здесь обошлось без пострадавших.

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