РФ обстріляла Очаків з РСЗВ Торнадо-С: дев’ятеро постраждалих
- Увечері 14 липня російські війська атакували Очаків касетними боєприпасами з РСЗВ Торнадо-С, внаслідок чого пошкоджено лікарню, десятки житлових будинків, автомобілі та лінії електропередачі.
- Через обстріл постраждали дев’ятеро людей різного віку, шістьох із яких госпіталізували до лікарні.
Російські війська завдали ударів по Очакову Миколаївської області реактивною системою залпового вогню Торнадо-С з касетною бойовою частиною, внаслідок чого постраждали дев’ятеро людей.
Про це повідомляє керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Атака на Очаків ввечері 14 липня: які наслідки
За інформацією ОВА, внаслідок атаки в місті Очакові поранення дістали дев’ятеро людей.
Серед них – п’ятеро чоловіків віком 25, 47, 47, 53 та 74 років, а також четверо жінок віком 65, 73, 74 та 88 років.
Як розповів Кім, шістьох постраждалих госпіталізували до лікарні.
Станом на ранок 15 липня, п’ятеро госпіталізованих перебувають у стабільному стані. Але стан одного чоловіка – вкрай тяжкий.
Проте трьом жінкам медичну допомогу надали на місці.
Як зазначають в ОВА, попередньо, російські війська завдали ударів по Очаківській громаді РСЗВ Торнадо-С з касетною бойовою частиною.
Внаслідок російської атаки в Очакові пошкоджено лікарню, багатоквартирний будинок, 30 приватних будинків, 11 автомобілів та три повітряні лінії електропередачі.
Крім цього, війська РФ атакували дронами типу Shahed Миколаївську область. Зокрема, в Первомайському районі пошкоджено вікна складського приміщення на підприємстві.
Також армія РФ тричі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду. Проте тут обійшлося без постраждалих.