Російські війська завдали ударів по Очакову Миколаївської області реактивною системою залпового вогню Торнадо-С з касетною бойовою частиною, внаслідок чого постраждали дев’ятеро людей.

Про це повідомляє керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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За інформацією ОВА, внаслідок атаки в місті Очакові поранення дістали дев’ятеро людей.

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Серед них – п’ятеро чоловіків віком 25, 47, 47, 53 та 74 років, а також четверо жінок віком 65, 73, 74 та 88 років.

Як розповів Кім, шістьох постраждалих госпіталізували до лікарні.

Станом на ранок 15 липня, п’ятеро госпіталізованих перебувають у стабільному стані. Але стан одного чоловіка – вкрай тяжкий.

Проте трьом жінкам медичну допомогу надали на місці.

Як зазначають в ОВА, попередньо, російські війська завдали ударів по Очаківській громаді РСЗВ Торнадо-С з касетною бойовою частиною.

Внаслідок російської атаки в Очакові пошкоджено лікарню, багатоквартирний будинок, 30 приватних будинків, 11 автомобілів та три повітряні лінії електропередачі.

Крім цього, війська РФ атакували дронами типу Shahed Миколаївську область. Зокрема, в Первомайському районі пошкоджено вікна складського приміщення на підприємстві.

Також армія РФ тричі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду. Проте тут обійшлося без постраждалих.

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