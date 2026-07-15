Ввечері 14 липня російські війська завдали удару касетними боєприпасами по житловому сектору на околиці Сум. Відомо щонайменше про п’ятьох постраждалих.

Про це повідомляє керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на Суми ввечері 14 липня: які наслідки

За інформацією ОВА, п’ятьох постраждалих госпіталізували після атаки РФ на Сумську громаду.

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Григоров розповів, що двох жінок і чоловіка з пораненнями обстежують. Вони перебувають під наглядом медиків, які надають всю необхідну допомогу.

У Сумській ОВА зазначили, що ще двох чоловіків після огляду перевели на амбулаторне лікування.

За даними обласної військової адміністрації, російські війська завдали удару по житловому сектору на околиці Сум. Попередньо, армія РФ застосувала касетні боєприпаси.

Зазначається, що внаслідок атаки РФ пошкоджено приватні житлові будинки у Сумах.

В ОВА попереджають, що на вулицях можуть залишатися нерозірвані боєприпаси неподалік від місця удару. Жителів Сум закликають не підходити до підозрілих предметів.

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