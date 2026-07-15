Російські війська атакували Одесу, внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди, а також пошкоджено будинки.

Про наслідки російської атаки розповів керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи в Одесі: наслідки атаки РФ вранці 15 липня

За інформацією Одеської МВА, відомо про трьох загиблих внаслідок російської атаки вранці сьогодні, 15 липня.

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Лисак розповів, що ще троє людей дістали поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Крім цього, через обстріл Одеси пошкоджено житлові будинки.

За інформацією Одеської МВА, під час вчорашньої атаки на місто, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Однак вибуховою хвилею були пошкоджені та вибиті вікна. Наразі всі отвори вже закриті, складено акти для надання компенсації містянам.

Як розповіли в Одеській міській військовій адміністрації, комунальні служби швидко прибрали територію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 603-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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