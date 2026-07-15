Взрывы в Сумах: РФ нанесла шесть ударов управляемыми авиабомбами, есть погибшие и пострадавшие
Российские войска нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской общины. Известно о трех погибших и 17 пострадавших.
Обновлено в 11:47. Об этом сообщает руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Взрывы в Сумах утром 15 июля: какие последствия
По информации ОВА, российская армия нанесла шесть ударов управляемыми авиабомбами по Сумской общине.
Один из КАБов попал вблизи медицинских учреждений – в районе с оживленным движением людей и транспорта. Предварительно, другие удары РФ нанесла по объектам инфраструктуры.
К этой минуте подтверждена гибель трех человек. Среди них – женщина и мужчина. Еще один человек получил крайне тяжелые повреждения, из-за чего пока невозможно установить его пол. Личности погибших выясняются.
Количество пострадавших возросло до 17 человек. Среди них – 16-летний парень. Его и еще двоих раненых с тяжелыми повреждениями сейчас оперируют.
По мнению Олега Григорова, это очередной сознательный удар российских войск по мирному населению Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 603-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сумская ОВА