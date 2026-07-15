Российские войска нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской общины. Известно о трех погибших и 17 пострадавших.

Обновлено в 11:47. Об этом сообщает руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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По информации ОВА, российская армия нанесла шесть ударов управляемыми авиабомбами по Сумской общине.

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Один из КАБов попал вблизи медицинских учреждений – в районе с оживленным движением людей и транспорта. Предварительно, другие удары РФ нанесла по объектам инфраструктуры.

К этой минуте подтверждена гибель трех человек. Среди них – женщина и мужчина. Еще один человек получил крайне тяжелые повреждения, из-за чего пока невозможно установить его пол. Личности погибших выясняются.

Количество пострадавших возросло до 17 человек. Среди них – 16-летний парень. Его и еще двоих раненых с тяжелыми повреждениями сейчас оперируют.

По мнению Олега Григорова, это очередной сознательный удар российских войск по мирному населению Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 603-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА

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