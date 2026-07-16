В Полтавской области нашли мертвым бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области Сергея Чижа.

Смерть Сергея Чижа: що відомо

Как сообщила полиция Полтавской области, сообщение о смерти 44-летнего мужчины поступило 16 июля около 10:40.

Правоохранители установили, что погибший был бывшим сотрудником правоохранительных органов.

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Как сообщили источники Интерфакс-Украина, речь идет о бывшем руководителе Главного управления Национальной полиции в Сумской области Сергее Чиже.

По информации собеседников агентства, мужчину нашли с огнестрельным ранением.

В полиции отметили, что, по предварительным данным, смерть могла наступить в результате самоубийства.

Для установления окончательной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой самоубийство.

Сейчас продолжаются следственные действия, в ходе которых правоохранители выясняют все обстоятельства смерти.

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