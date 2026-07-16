Экс-главу полиции Сумщины Сергея Чижа нашли мертвым в Полтавской области
В Полтавской области нашли мертвым бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области Сергея Чижа.
Смерть Сергея Чижа: що відомо
Как сообщила полиция Полтавской области, сообщение о смерти 44-летнего мужчины поступило 16 июля около 10:40.
Правоохранители установили, что погибший был бывшим сотрудником правоохранительных органов.
Как сообщили источники Интерфакс-Украина, речь идет о бывшем руководителе Главного управления Национальной полиции в Сумской области Сергее Чиже.
По информации собеседников агентства, мужчину нашли с огнестрельным ранением.
В полиции отметили, что, по предварительным данным, смерть могла наступить в результате самоубийства.
Для установления окончательной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой самоубийство.
Сейчас продолжаются следственные действия, в ходе которых правоохранители выясняют все обстоятельства смерти.