У Полтавській області знайшли мертвим колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа.

Смерть Сергія Чижа: що відомо

Як повідомила поліція Полтавської області., повідомлення про смерть 44-річного чоловіка надійшло 16 липня близько 10:40.

Правоохоронці встановили, що померлий був колишнім працівником правоохоронних органів.

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Як повідомили джерела Інтерфакс-Україна, йдеться про екскерівника Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа.

За інформацією співрозмовників агентства, чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням.

У поліції зазначили, що, за попередніми даними, смерть могла настати внаслідок самогубства.

Для встановлення остаточної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою самогубство.

Наразі тривають слідчі дії, під час яких правоохоронці встановлюють усі обставини смерті.

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