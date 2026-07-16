Екскерівника поліції Сумщини Сергія Чижа знайшли мертвим у Полтавській області
У Полтавській області знайшли мертвим колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа.
Смерть Сергія Чижа: що відомо
Як повідомила поліція Полтавської області., повідомлення про смерть 44-річного чоловіка надійшло 16 липня близько 10:40.
Правоохоронці встановили, що померлий був колишнім працівником правоохоронних органів.
Як повідомили джерела Інтерфакс-Україна, йдеться про екскерівника Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа.
За інформацією співрозмовників агентства, чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням.
У поліції зазначили, що, за попередніми даними, смерть могла настати внаслідок самогубства.
Для встановлення остаточної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою самогубство.
Наразі тривають слідчі дії, під час яких правоохоронці встановлюють усі обставини смерті.