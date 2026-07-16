Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в Запорожье: РФ атаковала тремя КАБами, есть погибшие
Российские войска атаковали Запорожье тремя управляемыми авиационными бомбами, в результате чего есть погибшие люди и разрушения.
Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
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По информации ОВА, в результате российской атаки количество погибших увеличилось до трех человек.
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В Запорожской ОВА рассказали, что российские войска тремя КАБами атаковали областной центр.
Из-за российских ударов вспыхнули пожары, разрушены или повреждены жилые и нежилые здания.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 604-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА
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