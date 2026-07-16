Российские войска атаковали Запорожье тремя управляемыми авиационными бомбами, в результате чего есть погибшие люди и разрушения.

Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По информации ОВА, в результате российской атаки количество погибших увеличилось до трех человек.

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В Запорожской ОВА рассказали, что российские войска тремя КАБами атаковали областной центр.

Из-за российских ударов вспыхнули пожары, разрушены или повреждены жилые и нежилые здания.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 604-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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