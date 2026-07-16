Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи в Запоріжжі: РФ атакувала трьома КАБами, є загиблі
Російські війська атакували Запоріжжя трьома керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого є загиблі люди та руйнування.
Про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
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За інформацією ОВА, внаслідок російської атаки кількість загиблих збільшилася до трьох людей.
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У Запорізькій ОВА розповіли, що російські війська трьома КАБами атакували обласний центр.
Через російські удари спалахнули пожежі, зруйновані або пошкоджені житлові та нежитлові будівлі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 604-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька ОВА
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