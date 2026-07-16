Російські війська атакували Запоріжжя трьома керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого є загиблі люди та руйнування.

Про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 16 липня 2026: які наслідки

За інформацією ОВА, внаслідок російської атаки кількість загиблих збільшилася до трьох людей.

Зараз дивляться

У Запорізькій ОВА розповіли, що російські війська трьома КАБами атакували обласний центр.

Через російські удари спалахнули пожежі, зруйновані або пошкоджені житлові та нежитлові будівлі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 604-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.