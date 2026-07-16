Украинские спецназовцы уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, опубликовавший соответствующую видеозапись.

Уничтожение Су-24М на аэродроме Саки в Крыму

По его словам, успешную операцию провели боевые водолазы Центра специального назначения НГУ Омега, нанесшие высокоточные удары по приоритетным целям РФ далеко в его тылу.

Сейчас смотрят

После обнаружения актуальной цели украинские спецназовцы начали тщательно планировать операцию. В момент, когда самолет готовился к боевому вылету для атак по территории Украины, ударные беспилотники Омеги поразили цель.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По информации Пивненко, первый дрон попал в носовую часть Су-24М, второй а второй беспилотник нанес повторный удар в район топливных баков, в результате чего самолет удалось окончательно уничтожить.

– Этот результат является еще одним подтверждением того, что Национальная гвардия Украины системно наращивает возможности по применению ударных беспилотных систем на значительной оперативной глубине, – говорится в сообщении.

Как отметил Пивненко, каждый уничтоженный российский самолет, состав боеприпасов или командный пункт означает меньше возможностей армии РФ вести боевые действия против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.