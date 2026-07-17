В ночь на 17 июля российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Враг сбросил на город пять КАБов, в результате чего зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры в разных районах города.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Ночная атака на Сумы 17 июля

По его словам, взрывы прогремели около 03:00. При этом от предыдущего авиаудара по окрестностям Сум прошло менее шести часов.

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Попадание зафиксировано в нескольких частях города, в том числе два удара пришлись на центральную часть. В одном из эпицентров атаки повреждено нежилое многоэтажное здание, а в окрестных домах выбиты сотни окон.

По информации исполняющего обязанности городского головы Сум Артема Кобзаря, в многоквартирном жилом доме в результате взрывной волны повреждено более 100 окон.

На местах работают спасатели, коммунальные и экстренные службы. Специалисты продолжают обследование территорий и ликвидацию последствий очередной атаки.

Также в горсовете сообщили, что в 09:00 в Сумах развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Там жители смогут подать заявления по поводу поврежденного имущества, получить консультации и помощь с закрытием выбитых окон и проведением первоочередных аварийно-восстановительных работ.

Перед этим в 22:41 Артем Кобзарь сообщал, что враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Ковпаковскому району Сум. Предварительно, один человек получил ранения. Также зафиксировано попадание по территории детского лагеря.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 605-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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