У ніч на 17 липня російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. Ворог скинув на місто п’ять КАБів, внаслідок чого зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури в різних районах міста.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Нічна атака на Суми 17 липня

За його словами, вибухи пролунали близько 03:00. При цьому від попереднього авіаудару по околицях Сум минуло менше як шість годин.

Зараз дивляться

Влучання зафіксовано в кількох частинах міста, зокрема два удари припали на центральну частину. В одному з епіцентрів атаки пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю, а в навколишніх будинках вибито сотні вікон.

За інформацією виконувача обов’язків міського голови Сум Артема Кобзаря, у багатоквартирному житловому будинку внаслідок вибухової хвилі пошкоджено понад 100 вікон.

На місцях працюють рятувальники, комунальні та екстрені служби. Фахівці продовжують обстеження територій і ліквідацію наслідків чергової російської атаки.

Також у міськраді повідомили, що о 09:00 у Сумах розгорнуть штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Там мешканці зможуть подати заяви щодо пошкодженого майна, отримати консультації та допомогу із закриттям вибитих вікон і проведенням першочергових аварійно-відновлювальних робіт.

Перед цим о 22:41 Артем Кобзар повідомляв, що ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Ковпаківському району Сум. Попередньо, одна людина дістала поранення. Також зафіксовано влучання по території дитячого табору.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 605-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.