РФ влучила у п’ятиповерхівку в Запоріжжі: є загиблі, під завалами жінка та дитина
- Росія завдала удару по Запоріжжю, внаслідок чого було значно пошкоджено п'ятиповерховий будинок.
- Відомо, що загинуло людина, також є постраждалі.
- Під завалами багатоповерхівки двоє людей - жінка та дитина.
У Запоріжжі пролунали вибухи – там пошкоджено п’ятиповерховий будинок, є постраждалі та загиблі.
Вибухи у Запоріжжі 19 липня: що відомо
Як повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.
– Російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п’ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев’ятиповерхівці, – повідомив він у Telegram.
Попередньо відомо про 10 поранених. Парамедики надають їм допомогу.
Також є двоє загиблих.
– Дві людини загинули, щонайменше десять – поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, – йдеться у повідомленні.
Під завалами багатоповерхівки двоє людей – жінка та дитина.
Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора.
Нагадаємо, що у суботу, 18 липня, російські окупанти здійснили атаку на Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару були зафіксовані значні руйнування, також було поранено людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Іван Федоров