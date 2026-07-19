У Запоріжжі пролунали вибухи – там пошкоджено п’ятиповерховий будинок, є постраждалі та загиблі.

Вибухи у Запоріжжі 19 липня: що відомо

Як повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.

– Російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п’ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев’ятиповерхівці, – повідомив він у Telegram.

Попередньо відомо про 10 поранених. Парамедики надають їм допомогу.

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Також є двоє загиблих.

– Дві людини загинули, щонайменше десять – поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, – йдеться у повідомленні.

Під завалами багатоповерхівки двоє людей – жінка та дитина.

Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора.

Нагадаємо, що у суботу, 18 липня, російські окупанти здійснили атаку на Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару були зафіксовані значні руйнування, також було поранено людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров

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