Росія здійснила атаку на Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБами). Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 20 липня: що відомо

За словами Івана Федорова, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по обласному центру.

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Унаслідок атаки на Запоріжжя сьогодні, 20 липня, зруйновано та пошкоджено житлові та нежитлові будівлі.

Наразі відомо про одну загиблу людину, ще п’ятеро дістали поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби, інформація про наслідки атаки на Запоріжжя 20 липня уточнюється.

Уранці 20 липня російські війська вже атакували Запорізьку область. Тоді під удар потрапив дачний кооператив, де загорілися житлові будинки.

За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, по медичну допомогу звернулися двоє людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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