Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по цивільному суховантажу Golden Leo у Чорному морі зросла до 10. Пошуково-рятувальна операція, яка тривала всю ніч після атаки, завершилася виявленням тіл загиблих.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

Атака РФ цивільного судна у Чорному морі

За інформацією Військово-морських сил ЗСУ, 19 липня російські війська атакували цивільне судно трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69. Суховантаж Golden Leo, що ходить під прапором Гвінеї-Бісау та належить турецькому судновласнику, перевозив вантаж зерна й виходив з українського порту.

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У момент удару на борту перебували 17 членів екіпажу — громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії Дельта-лоцман державного підприємства Адміністрація морських портів України.

Одна з ракет влучила в надбудову судна з правого борту, після чого виникла пожежа. Її вдалося локалізувати під час рятувальної операції.

Спочатку повідомлялося про п’ятьох загиблих, однак після завершення нічної пошуково-рятувальної операції кількість жертв зросла до 10. Серед загиблих — лоцман ДП АМПУ. Водночас вісьмох членів екіпажу вдалося врятувати та доправити на берег.

В Адміністрації морських портів України висловили співчуття родинам загиблих та наголосили, що удар по цивільному судну з вантажем зерна є черговим воєнним злочином Росії, спрямованим проти цивільного судноплавства, міжнародної торгівлі та свободи мореплавства.

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